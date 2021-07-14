УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020 (відео)
Конкурентів випередив чех Патрік Шик, який забив м’яч з 45 метрів
УЄФА визначив найкращий гол чемпіонату Європи згідно з результатами голосування серед уболівальників. Глядачі визнали найкращим м'ячем турніру гол форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота збірної Шотландії (2:0).
У топ-10 потрапили такі голи (відео):
Лоренцо Інсіньє (Італія) – гол у ворота збірної Бельгії
Поль Погба (Франція) – у ворота Швейцарії
Лука Модріч (Хорватія) – у ворота Шотландії
Кевін Де Брюйне (Бельгія) – у ворота Данії
Міккель Дамсгор (Данія) – у ворота Англії
Альваро Мората (Іспанія) – у ворота Італії
Андрій Ярмоленко (Україна) – у ворота Нідерландів
Федеріко К'єза (Італія) – у ворота Іспанії
Кріштіану Роналду (Португалія) – у ворота Угорщини
Тим часом Роналду не потрапив до символічної збірної Євро-2020.
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