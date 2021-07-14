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    УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020 (відео)

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    Патрік Шик забив найкращий гол Євро-2020 - УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020 (відео)
    Патрік Шик забив найкращий гол Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Конкурентів випередив чех Патрік Шик, який забив м’яч з 45 метрів

    УЄФА визначив найкращий гол чемпіонату Європи згідно з результатами голосування серед уболівальників. Глядачі визнали найкращим м'ячем турніру гол форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота збірної Шотландії (2:0).

    У топ-10 потрапили такі голи (відео):

    Лоренцо Інсіньє (Італія) – гол у ворота збірної Бельгії

    Поль Погба (Франція) – у ворота Швейцарії

    Лука Модріч (Хорватія) – у ворота Шотландії

    Кевін Де Брюйне (Бельгія) – у ворота Данії

    Міккель Дамсгор (Данія) – у ворота Англії

    Альваро Мората (Іспанія) – у ворота Італії

    Андрій Ярмоленко (Україна) – у ворота Нідерландів

    Федеріко К'єза (Італія) – у ворота Іспанії

    Кріштіану Роналду (Португалія) – у ворота Угорщини

    Тим часом Роналду не потрапив до символічної збірної Євро-2020.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020 (відео)