Друга ракетка світу через скандал знялася з «Ролан Гаррос»

Наомі Осака прийняла рішення пропустити турнір «Великого шлема»

Японська тенісистка Наомі Осака оголосила про зняття з «Ролан Гаррос». Таке рішення вона прийняла після того, як скандал викликала її відмова приходити на прес-конференції і спілкуватися з медіа. Її оштрафували на $15 тис., а турніри «Великого шлема» виступили із заявою і пригрозили японці дискваліфікацією.

«Я і не думала, що опинюся в такій ситуації, коли публікувала свій пост кілька днів тому. Думаю, для турніру, інших гравців і мого благополуччя зараз буде краще, щоб я знялася і всі могли зосередитися на тенісі. Я написала організаторам турніру лист з вибаченнями і сказала, що буду рада обговорити це питання після змагань, тому що «Шлеми» вимагають великої напруги. Я візьму перерву, але коли настане потрібний момент, то дуже хочу обговорити з Туром варіанти поліпшити ситуацію для гравців, преси та вболівальників. Люблю вас хлопці. Побачимося, коли побачимося», – йдеться в заяві Осаки.

Осака – друга найбагатша тенісистка в світі. За інформацією Sportico, її прибутки за останній рік склали $55,2 млн.

Тим часом українка Марта Костюк створила сенсацію на «Ролан Гаррос», а Еліна Світоліна знялася у вульгарному відео: «Настав час гри, сучки».