Усик перед боєм з Джошуа попросив допомоги в Ломаченка

Олександр Усик і Анатолій Ломаченко не один рік працюють разом

Олександр сподівається, що тренер готуватиме його до титульного поєдинку

Важковаговик Олександр Усик очікує на підписання контракту на титульний бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Українець сподівається, що угоду укладуть найближчими днями. Після того як це трапиться, він сподівається на допомогу Анатолія Ломаченка, котрий наразі в США готує до зустрічі з японцем МасайошіНакатані свого сина Василя.

«Я думаю, що це можливо, тому що ми постійно розмовляємо про підготовку, про можливості. Гадаю, ці міцні хлопці, незважаючи на те, що будуть зайняті, допоможуть мені в черговий раз», – сказав Усик.

Бій Усика (18-0, 13 КО) з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) планується на кінець серпня.

Бій Ломаченко - Накатані пройде 26 червня на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі.

Раніше Усик розповів, як потрапив у фільм Оксани Марченко і назвав його інформаційною війною.