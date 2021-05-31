  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Капітан збірної України Зінченко вперше заговорив після фіналу Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Зінченко впевнений, що виграє трофей - Капітан збірної України Зінченко вперше заговорив після фіналу Ліги чемпіонів
    Олександр Зінченко впевнений, що виграє трофей
    Фото з відкритих джерел

    Український футболіст впевнений, що незабаром «Манчестер Сіті» виграє трофей

    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який розчулився після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від «Челсі», звернувся до вболівальників.

    «Неможливо знаразі описати свої відчуття. Ми намагалися викластися на полі максимально. Весь сезон ми працювали як тварини, але цього виявилося недостатньо. Ми повернемося сильніші! І я впевнений, що «Манчестер Сіті» зовсім скоро виграє цей трофей, бо ви цього заслуговуєте», – написав український футболіст в «інстаграмі».

    «Манчестер Сіті» програв «Челсі» з рахунком 0:1.

    Це був перший фінал Ліги чемпіонів в історії клубу.

    Зінченко був визнаний найкращим гравцем «Сіті» в фіналі за версією WhoScored.

    Тим часом, знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі».

    Раніше ЗМІ були вражені божевільною сміливістю Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Капітан збірної України Зінченко вперше заговорив після фіналу Ліги чемпіонів