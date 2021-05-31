Капітан збірної України Зінченко вперше заговорив після фіналу Ліги чемпіонів

Український футболіст впевнений, що незабаром «Манчестер Сіті» виграє трофей

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який розчулився після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від «Челсі», звернувся до вболівальників.

«Неможливо знаразі описати свої відчуття. Ми намагалися викластися на полі максимально. Весь сезон ми працювали як тварини, але цього виявилося недостатньо. Ми повернемося сильніші! І я впевнений, що «Манчестер Сіті» зовсім скоро виграє цей трофей, бо ви цього заслуговуєте», – написав український футболіст в «інстаграмі».

«Манчестер Сіті» програв «Челсі» з рахунком 0:1.

Це був перший фінал Ліги чемпіонів в історії клубу.

Зінченко був визнаний найкращим гравцем «Сіті» в фіналі за версією WhoScored.

Тим часом, знаменитий тренер розповів, чому «Манчестер Сіті» з Зінченком програв «Челсі».

Раніше ЗМІ були вражені божевільною сміливістю Гвардіоли у фіналі Ліги чемпіонів.