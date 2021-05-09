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    «Динамо» розгромило «Колос». Суперник потрапив у єврокубки

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    Кияни легко переграли четверту команду чемпіонату - «Динамо» розгромило «Колос». Суперник потрапив у єврокубки
    Кияни легко переграли четверту команду чемпіонату
    Фото з відкритих джерел

    Команда з Ковалівки фінішувала четвертою й зіграє в Лізі конференцій

    Перемогою з великим рахунком завершило чемпіонат київське «Динамо». В останньому турі Прем’єр-ліги команда Мірчи Луческу розтрощила на виїзді «Колос» з Ковалівки.

    Столична команда володіла ініціативою й не дозволила господарям навіть помріяти про перемогу. За весь матч ковалівці завдали лише одного разу пробили по воротах Георгія Бущана, в той час як самі постійно тримали захист суперників у напрузі. З 12 ударів по воротах три досягли цілі.

    З п‘яти нагод у першому таймі кияни реалізували один. Це Денис Гармаш, який вийшов у стартовому складі, зіграв на випередження. По перерві тиск на ворота «Колоса» не послаблювався. А голи влітали один краще за другого. Шапаренко обвідним ударом забив зі штрафного, а Миколенко встановив остаточний рахунок ударом зльоту.

    Не зважаючи на поразку, «Колос» залишився на четвертому місці й зіграє в Лізі конференцій УЄФА. П’ятим учасником єврокубків від України стала «Ворскла», яка на виїзді здолала «Минай» - 2:1.

    В інших матчах дня «Олександрія» поступилася в гостях «Зорі» - 1:2, а «Маріуполь» завдав поразки «Десні» - 4:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Колос» (Ковалівка)
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