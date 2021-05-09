Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола розсипався в компліментах Зінченку

Наставник «містян» оцінив гру футболіста і не знайшов у нього помилок

Українець Олександр Зінченко проводить найкращий сезон у кар’єрі. На полі він проводить багато часу і є прихованою зброєю «Манчестер Сіті». Так, граючи зліва в захисті в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти «Парі Сен-Жермен», він опинився на позиції нападника і розігнав гольову атаку.

В останній грі, проти «Челсі», Олександр вийшов лише на заміну, а його команда поступилася і тепер спробує взяти реванш у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня.

Головний тренер «Манчестер Сіті» оцінив гру українця в поточному сезоні.

«Зінченко дуже багато боровся, щоб завоювати місце в складі. Ми могли продати його, але він сказав, що хоче залишитися і пробитися в основу. Це багато значить. Зінченко грає на різних позиціях і ніколи не має нічого проти цього. Він не помиляється. Як тільки ти щось говориш, він миттєво це засвоює. Він завжди сконцентрований, сфокусований. Зінченко грає зліва в захисті проти Салаха, Решфорда, Ді Марії – найсильніших суперників, і примудряється не помилятися. Він винятковий в плані роботи з м'ячем, ми всі це знаємо», – наводить Goal слова Гвардіоли.

У сезоні-2020/21 Зінченко провів 29 матчів за «Манчестер Сіті» в усіх турнірах, на рахунку 24-річного українця дві результативні передачі.