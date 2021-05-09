Тренер «Динамо» Луческу представив нового нападника команди

Вперше за київський клуб зіграв 19-річний Владислав Ванат

Київське «Динамо» яке в останньому турі чемпіонату України розгромило ковалівський «Колос» - 3:0, дало змогу відчути смак дорослого футболу найкращому бомбардиру молодіжної першості Владиславу Ванату. Головний тренер команди Мірча Луческу випустив юного нападника на заміну в грі Прем’єр-ліги. На 81 хвилині він вийшов замість Артема Беседіна.

Примітно, що форварду лише 19-років, а він став найкращим бомбардиром першості серед 21-річних. Ванат забив 26 голів у 25 матчах і встановив рекорд турніру. Також на рахунку Владислава 8 голів у 8-ми матчах, який він провів у чемпіонаті U-19.

Примітно, що напередодні Ванат уклав нову угоду з клубом, а 9 травня дебютував за першу команду.

Владислав є вихованцем Дитячо-юнацької школи «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Кияни достроково стали чемпіонами України. У сезоні їм залишилося провести один матч. 13 травня на стадіоні в Тернополі «Динамо» зустрінеться з «Зорею» в фіналі Кубку України.