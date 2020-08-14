Легендарний футболіст «Динамо» очолив український клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У якості футбоілста Головко в 2004 році відіграв 19 поєдинків за китайський клуб «Циндао» Світлина - сайт телеканалів Футбол 1/2/3

«Кремінь» визначився з кандидатурою нового наставника команди

З нового сезону головним тренером ФК «Кремінь» стане ексгравець київського «Динамо» і сімферопольської «Таврії» Олександр Головко. Цю інформацію фахівець особисто повідомив телеканалам «Футбол 1/2/3».

Після двох років перерви фахівець повернеться до тренерської роботи. Контракт підписаний на два роки. Останнім часом Головко працював експертом на телеканалах.

У складі «Креміня» також виступає син тренера - Олександр Головко-молодший. 25-річний футболіст, як і батько грає на позиції захисника.

Відзначимо, що в якості гравця український захисник завоював вісім чемпіонських титулів української першості з футболу, а також п'ять Кубків країни. У 1999 році Головко виходив в півфінал Ліги чемпіонів разом з «Динамо». Загалом провів 186 поєдинків за «біло-синіх».

На тренерському терені спеціаліст працював з кількома збірними України різних вікових груп (від U-16 до U-21).

Зазначимо, що «Кремінь» завершив сезон в Першій Лізі на 13 місце – 27 очок в 30 матчах.

Джерело: Футбол 1/2