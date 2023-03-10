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«Шахтар» зіграв унічию з «Феєнордом» у 1/8 фіналу Ліги Європи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Шахтар» зіграв унічию з «Феєнордом» у 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: Associated Press

Фінальний рахунок зустрічі – 1:1

Донецький футбольний клуб «Шахтар» та нідерландський «Феєнорд» не визначилися з переможцем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся 9 березня у Варшаві. Гра завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомило «Суспільне спорт».

Як пише видання, перші 45 хвилин ініціатива в нападі належала «Феєнорду». Гравці команди завдали сім ударів у бік воріт «Шахтаря», з яких два – у площину воріт.

На шостій хвилині після розіграшу кутового гострий момент створив Лассіна Траоре, однак удар нападника «гірників» пройшов повз ворота.

На початку другого тайму Анатолій Трубін врятував після удару бразильця Данілу з меж воротарської зони. Ще за хвилину Аліреза Джаханбаш завдав небезпечного дальнього пострілу – м'яч пройшов у сантиметрах від площини воріт.

Трубін мав знову вступити у гру на 64-й хвилині – голкіпер дістав з-під поперечини високий удар від Данілу. Водночас «Шахтар» і надалі залишався без ударів у площину воріт нідерландців.

Перший прицільний удар «гірників» мав успіх. Рахунок після навісу з кутового відкрив захисник Ярослав Ракицький, від спини якого м'яч залетів у ворота «Феєнорда».

Перевага «гірників» трималася менше 10 хвилин. Паритет у матчі відновив Есек'єль Бульяуде, який лише за дві хвилини до свого голу вийшов на заміну.

Фінальний рахунок зустрічі – 1:1.

Матч-відповідь між командами в Нідерландах відбудеться у четвер, 16 березня.

Нагадаємо, що донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши французький «Ренн». За результатами екстратаймів шахтарці програли з рахунком 2:1, проте завдяки першому виграному матчу з ідентичним рахунком, результат гри визначила серія пенальті.

Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін прокоментував свою гру та результат матчу-відповіді проти французького «Ренна» у Лізі Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Анатолій Трубін Ярослав Ракицький спорт

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