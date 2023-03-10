«Шахтар» зіграв унічию з «Феєнордом» у 1/8 фіналу Ліги Європи

Фінальний рахунок зустрічі – 1:1

Донецький футбольний клуб «Шахтар» та нідерландський «Феєнорд» не визначилися з переможцем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся 9 березня у Варшаві. Гра завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомило «Суспільне спорт».

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Як пише видання, перші 45 хвилин ініціатива в нападі належала «Феєнорду». Гравці команди завдали сім ударів у бік воріт «Шахтаря», з яких два – у площину воріт.

На шостій хвилині після розіграшу кутового гострий момент створив Лассіна Траоре, однак удар нападника «гірників» пройшов повз ворота.

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На початку другого тайму Анатолій Трубін врятував після удару бразильця Данілу з меж воротарської зони. Ще за хвилину Аліреза Джаханбаш завдав небезпечного дальнього пострілу – м'яч пройшов у сантиметрах від площини воріт.

Трубін мав знову вступити у гру на 64-й хвилині – голкіпер дістав з-під поперечини високий удар від Данілу. Водночас «Шахтар» і надалі залишався без ударів у площину воріт нідерландців.

Перший прицільний удар «гірників» мав успіх. Рахунок після навісу з кутового відкрив захисник Ярослав Ракицький, від спини якого м'яч залетів у ворота «Феєнорда».

Перевага «гірників» трималася менше 10 хвилин. Паритет у матчі відновив Есек'єль Бульяуде, який лише за дві хвилини до свого голу вийшов на заміну.

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Фінальний рахунок зустрічі – 1:1.

Матч-відповідь між командами в Нідерландах відбудеться у четвер, 16 березня.

Нагадаємо, що донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши французький «Ренн». За результатами екстратаймів шахтарці програли з рахунком 2:1, проте завдяки першому виграному матчу з ідентичним рахунком, результат гри визначила серія пенальті.

Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін прокоментував свою гру та результат матчу-відповіді проти французького «Ренна» у Лізі Європи.