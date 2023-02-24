«Це заслуга ЗСУ» – воротар Шахтаря прокоментував перемогу у Франції

Перемога Шахтаря Ахметова дозволила Україні мати 5 клубів в єврокубках в наступному сезоні

Воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін прокоментував свою гру та результат матчу-відповіді проти французького «Ренна» у Лізі Європи.

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Трубін у післяматчевій серії відбив три пенальті. Але коментуючи матч повідомив хто насправді творець успіху української команди в Європі: «Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все – це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку – без них, їх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні».

Трубін у післяматчевій серії відбив три пенальті

Перемога Шахтаря Ахметова дозволила Україні мати 5 клубів в єврокубках в наступному сезоні.

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Нагадаємо, донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши французький «Ренн». За результатами екстратаймів шахтарці програли з рахунком 2:1, проте завдяки першому виграному матчу з ідентичним рахунком, результат гри визначила серія пенальті.