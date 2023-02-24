«Шахтар» обіграв «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

Результат матчу визначила серія пенальті

Донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши французький «Ренн». За результатами екстратаймів шахтарці програли з рахунком 2:1, проте завдяки першому виграному матчу з ідентичним рахунком, результат гри визначила серія пенальті.

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Дивовивжний порятунок в екстра-таймі та три сейви Анатолія Трубіна в серії пенальті принесли перемогу Шахтарю (2:1, по пенальті 4:5).

Донеччани лишаються єдиними представниками України в єврокубках. Їхній суперник в 1/8 фіналу визначиться на жеребкуванні 24 лютого.

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Нагадаємо, що в четвер, 23 лютого, українська тенисистка Людмила Кіченок перемогла у чвертьфінальному матчі на престижному турнірі серії WTA 1000 у місті Дубай. Після перемоги Кіченок не потиснула руку росіянці Вєрі Звонарьовій.

Крім того, нещодавно в Туреччині, де зимовий тренувальний збір проводить команда УПЛ «Минай», сталася масова бійка між футболістами українського клубу та російського «Шинника» з Ярославля. Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди.

Україна заявила, що бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ. До слова, нещодавно Володимир Кличко зробив жорстку заяву на адресу МОК.