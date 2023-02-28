Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера
За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів
фото з відкритих джерел

Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України. Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що угода з Ротанем буде діяти до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим, переговори з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

«Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з Сергієм Ребровим про призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року», – йдеться в повідомленні. 

Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії. Гра пройде на стадіоні «Уемблі» 26 березня. На даний момент він є головним тренером відразу трьох професійних команд. 41-річний спеціаліст також очолює футбольний клуб «Олександрія» і молодіжну збірну України. За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів, здобув 18 перемог.

Нагадаємо, попереднім головним тренером збірної України був Олександр Петраков. Його контракт з національною командою закінчився в грудні 2022 року і УАФ прийняла рішення не продовжувати угоду.

Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
Відбір на Євро-2024: Хто очолить збірну України на матчі проти Англії 
18 лютого, 03:14
Дарина Чалик використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф
Вперше в історії. Збірна України взяла бронзу на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону
16 лютого, 16:24
Надія Карпова: Ніхто з російських спортсменів не повинен їхати на Олімпіаду
Футболістка збірної Росії «рознесла» Путіна та пояснила, що не так із Олімпіадою
8 лютого, 14:14

Новини

Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера
Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера
Мессі – найкращий гравець 2022 року
Мессі – найкращий гравець 2022 року
Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Франція проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу
Український гімнаст завоював «золото» на етапі Кубка світу
«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
58K
У кількох областях активізувалися диверсанти
22K
Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених
11K
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
9378
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9263
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Сьогодні, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту