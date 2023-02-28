Офіційно: збірна України з футболу отримала нового тренера
Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії
Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України. Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.
Зазначається, що угода з Ротанем буде діяти до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим, переговори з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.
«Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з Сергієм Ребровим про призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року», – йдеться в повідомленні.
Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії. Гра пройде на стадіоні «Уемблі» 26 березня. На даний момент він є головним тренером відразу трьох професійних команд. 41-річний спеціаліст також очолює футбольний клуб «Олександрія» і молодіжну збірну України. За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів, здобув 18 перемог.
Нагадаємо, попереднім головним тренером збірної України був Олександр Петраков. Його контракт з національною командою закінчився в грудні 2022 року і УАФ прийняла рішення не продовжувати угоду.
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