Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
З 28 лютого до 31 березня учасники мають відкрити карту і змагатися між собою у здобутті винагород
фото з відкритих джерел

«100 причин пишатися, що я – українець!»: гра для школярів про важливі та визначні факти про Україну 

Агресія росії відкрила світу Україну, українців стали ідентифікувати як окрему самостійну націю, а про українське авторство наукових та культурних досягнень, винаходів, відомих музичних творів, картин та страв дізналися в усіх куточках планети. Україна має чим пишатися, а українці змалку мають бути обізнаними та володіти знаннями та важливими й визначними фактами про країну, завдяки яким можуть відчувати гордість за неї.

Задля сприяння розвитку маленьких українців освітяни з дистанційної школи Unicorn School створили навчальний проєкт для школярів «100 причин пишатися тим, що я – українець» – безплатну освітню платформу, яка побудована в форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатись та докладно вивчити сто найважливіших фактів про Україну.

Програма містить в собі знання з географії, про міста та населення України, ІТ, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію, промисловість, спорт та відомих українців.

Аби взяти участь, необхідно безплатно зареєструватися на платформі за посиланням й почати захопливу подорож. Навчання відбувається в ігровому форматі: кожен учасник матиме власного аватара, який буде досліджувати карту королівства знань, а завдання учасника – «захопити королівство», звісно знаннями. Щоб це зробити, необхідно відкривати міста, кожне з яких містить інформацію про цікавий факт про Україну та кілька випробувань, які мають закріпити знання. За вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети та кристали, за допомогою яких зможе «прокачати» свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну. Головне завдання – зібрати всі ачівки, тобто досягнення в кожній категорії, щоб стати кращим знавцем причин пишатися своєю країною.

Протягом наступного місяця, з 28 лютого до 31 березня учасники мають відкрити карту і змагатися між собою у здобутті винагород, а 1 квітня викладацький колектив Unicorn School визначить переможців, на яких чекають цінні призи. 

Після місяця змагань платформа продовжуватиме працювати й надалі, тож до вивчення цікавих фактів про Україну завжди можна буде повернутися і освіжити свої знання.

Нагадаємо, що раніше команда українських розробників з віртуальної школи Unicorn School створила перший у світі мобільний застосунок для смартфонів та планшетів, що дозволяє навчатись навіть під час блекауту, без світла та інтернету, у форматі комп'ютерної гри.

Теги: спорт промисловість українці навчання Україна населення дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через підступність ворога Україна готова до будь-яких провокацій
Прикордонники повідомили, як Україна готується до ймовірних провокацій РФ з Придністров'я
28 лютого, 12:29
Путін призупинив участь РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка Білого дому
25 лютого, 06:37
Норвегія обговорює пакет у майже €7 млрд для України
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога
16 лютого, 12:19
Ракети Atacms мають дальність до 300 кілометрів і запускаються за допомогою систем Himars
США не готові дати Україні ракети дальньої дії: названо нову причину
14 лютого, 07:01
За рік США надали Україні понад $110 млрд фінансової, військової та гуманітарної допомоги
«Втома від України»: до Конгресу США внесено резолюцію про припинення допомоги Києву
10 лютого, 07:17
ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
ЗСУ використовують дані Пентагону для ударів по окупантах – WP
10 лютого, 01:38
Саміт ЄС наближається: про що говоритимуть
Саміт ЄС наближається: про що говоритимуть
8 лютого, 22:32
Україна незабаром отримає танки Challenger
Кулеба анонсував хороші новини з Британії
8 лютого, 14:03
Директор ЦРУ Вільям Бернс
В Україні наступні шість місяців будуть «критичними» – ЦРУ
3 лютого, 06:46

Пресрелізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
39K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
37K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
8111
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
7251
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту