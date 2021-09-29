  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шериф» українця Вернидуба завдав сенсаційної поразки «Реалу» в Лізі чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голкіпер гостей&nbsp;Георгіс Атанасіадіс став найкращим гравцем матчу - «Шериф» українця Вернидуба завдав сенсаційної поразки «Реалу» в Лізі чемпіонів
    Голкіпер гостей Георгіс Атанасіадіс став найкращим гравцем матчу
    Фото з відкритих джерел

    Молдавський клуб став лідером групи, в якій виступає «Шахтар»

    Тираспольський «Шериф» переграв «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» і очолив групу D Ліги чемпіонів. Гості забили вирішальний гол на останній хвилині і здобули максимум очок після двох турів.

    На 25-й хвилині «Шериф» відкрив рахунок. Гості організували швидку атаку, Крістіано втік по лівому флангу і м'яко навісив у штрафну, де Джасурбек Яхшібоев вистрибнув і головою відправив м'яч у дальній кут воріт.

    На 65-й хвилині Карім Бензема реалізував пенальті, призначений на фол на Вінісіусі. А за хвилину до завершення основного часу матчу Траоре поборовся у штрафному «Реала», м'яч відскочив до Тіля, який підстроївся і завдав розкішний удар в дальню дев'ятку – 1:2.

    Найкращим гравцем матчу визнано воротаря гостей Георгіса Атанасіадіса.

    «Шериф», враховуючи матчі кваліфікації, не програв жодного матчу. В першому турі молдавська команда, яку тренує українець Юрій Вернидуб, перемогла «Шахтар» (2:0).

    В іншому матчі групи «Шахтар» та «Інтер» зіграли внічию – 0:0.

    Після двох турів «Шериф» набрав 6 очок, у «Реала» – 3, «Інтера» та «Шахтаря» – по 1.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шериф» українця Вернидуба завдав сенсаційної поразки «Реалу» в Лізі чемпіонів