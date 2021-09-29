«Шериф» українця Вернидуба завдав сенсаційної поразки «Реалу» в Лізі чемпіонів

Молдавський клуб став лідером групи, в якій виступає «Шахтар»

Тираспольський «Шериф» переграв «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» і очолив групу D Ліги чемпіонів. Гості забили вирішальний гол на останній хвилині і здобули максимум очок після двох турів.

На 25-й хвилині «Шериф» відкрив рахунок. Гості організували швидку атаку, Крістіано втік по лівому флангу і м'яко навісив у штрафну, де Джасурбек Яхшібоев вистрибнув і головою відправив м'яч у дальній кут воріт.

На 65-й хвилині Карім Бензема реалізував пенальті, призначений на фол на Вінісіусі. А за хвилину до завершення основного часу матчу Траоре поборовся у штрафному «Реала», м'яч відскочив до Тіля, який підстроївся і завдав розкішний удар в дальню дев'ятку – 1:2.

Найкращим гравцем матчу визнано воротаря гостей Георгіса Атанасіадіса.

«Шериф», враховуючи матчі кваліфікації, не програв жодного матчу. В першому турі молдавська команда, яку тренує українець Юрій Вернидуб, перемогла «Шахтар» (2:0).

В іншому матчі групи «Шахтар» та «Інтер» зіграли внічию – 0:0.

Після двох турів «Шериф» набрав 6 очок, у «Реала» – 3, «Інтера» та «Шахтаря» – по 1.