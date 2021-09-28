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    Усик повезе боксерські пояси в окупований Крим

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    Олександр Усик повезе трофеї в Крим - Усик повезе боксерські пояси в окупований Крим
    Олександр Усик повезе трофеї в Крим
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу хоче відвідати рідних і тренера

    Олександр Усик, який переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, на прес-конференції заявив, що повезе пояси в окупований Крим. Також він залишився незадоволеним гонораром, який складе 4-5 мільйонів фунтів стерлінгів.

    «Поки що не можу точно сказати, який гонорар отримаю. Але все одно хотілося б більше, ніж £ 4-5 млн. Святкувати? Звичайно, вже почав. Друзі мої теж вже почали. Будемо разом святкувати, стріляти.

    Чи поїдуть пояси в Крим? Звичайно, хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти в свій зал рідненький. Сказати спасибі тренеру, що довів мене до високого рівня. Навчив боксувати, захищатися, міркувати. Зробив з хлопчака чоловіка», – розповів Усик на прес-конференції.

    Усик переміг Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.

    Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

    Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

    Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.

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    Теги: Крим Збірна України Олександр Усик
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    Усик повезе боксерські пояси в окупований Крим