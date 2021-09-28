Усик повезе боксерські пояси в окупований Крим

Чемпіон світу хоче відвідати рідних і тренера

Олександр Усик, який переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, на прес-конференції заявив, що повезе пояси в окупований Крим. Також він залишився незадоволеним гонораром, який складе 4-5 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Поки що не можу точно сказати, який гонорар отримаю. Але все одно хотілося б більше, ніж £ 4-5 млн. Святкувати? Звичайно, вже почав. Друзі мої теж вже почали. Будемо разом святкувати, стріляти.

Чи поїдуть пояси в Крим? Звичайно, хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти в свій зал рідненький. Сказати спасибі тренеру, що довів мене до високого рівня. Навчив боксувати, захищатися, міркувати. Зробив з хлопчака чоловіка», – розповів Усик на прес-конференції.

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.

Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.