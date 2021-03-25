  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Арбітр матчу Франції з Україною вибачився за гол з положення «поза грою»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Сидорчук щільно грав проти Кіліана Мбаппе - Арбітр матчу Франції з Україною вибачився за гол з положення «поза грою»
    Сергій Сидорчук щільно грав проти Кіліана Мбаппе
    Фото з відкритих джерел

    У відбірному турнірі чемпіонату світу відеоперегляди спірних моментів не передбачені

    Після гри відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року між збірними Франції та України арбітр на лінії Марко Ахмюллер вибачився перед Андрієм Шевченком за помилку, якої припустився під час голу, який забив нападник господарів Антуан Грізманн. Тоді форвард «Барселони» отримав м’яча від Бенджаміна Павара, котрий знаходився в положенні «поза грою». Примітно, що рефері знаходився поруч, і протягом матчу правильно трактував і більш делікатні ситуації. А тут зловив гаву.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

    Гра завершилася внічию – 1:1. Гол відповідь через добу УЄФА переписав на Сергія Сидорчука, а не на захисника Преснеля Кімпембе, від ноги якого м’яч влетів у ворота. Усе закономірно: якщо м’яч летить у площину воріт і змінює траєкторію, то автором гола стає той, хто бив.

    Матч став предметом детального розгляду експертів на каналі «Футбол». Їхній розбір гри, в тому числі вибачення Марко Ахмюллера, можна подивитися нижче.

    Читайте також:


      Теги: Збірна України
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies