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    Шевченко зверстав плани підготовки до чемпіонату Європи

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    Збірна України перед Євро проведе три спаринги - Шевченко зверстав плани підготовки до чемпіонату Європи
    Збірна України перед Євро проведе три спаринги
    Фото з відкритих джерел

    Перед стартом у фінальній частині збірна України проведе три контрольних матчі

    Трохи більше двох місяців залишається до старту чемпіонату Європи, який через пандемію коронавірусу було перенесено з 2020-го на 2021 рік. Поки вболівальники зайняті перебігом подій у відбірному турнірі чемпіонату світу, тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком узгодив план підготовки до континентального фіналу.

    15 травня пройде останній тур чемпіонату України, а вже за день-два футболісти зберуться на підготовку до чемпіонату Європи. Футболісти пройдуть відновлення, а вже 23 травня вийдуть на поле харківського стадіону «Металіст» на товариський матч проти Бахрейну.

    Після цієї зустрічі у національної команди заплановані товариські матчі на 3 червня проти Північної Ірландії та на 7 червня проти Кіпру. Євро наша команда розпочне, нагадаємо, 13 червня грою проти Нідерландів, продовжить зустріччю з Північною Македонією (17 червня) і завершить груповий турнір двобоєм з Австрією (21 червня).

    28 березня Україна зіграє з Фінляндією у відборі до чемпіонату світу.

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    Теги: Збірна України Андрій Шевченко
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