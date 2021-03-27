Шевченко зверстав плани підготовки до чемпіонату Європи

Перед стартом у фінальній частині збірна України проведе три контрольних матчі

Трохи більше двох місяців залишається до старту чемпіонату Європи, який через пандемію коронавірусу було перенесено з 2020-го на 2021 рік. Поки вболівальники зайняті перебігом подій у відбірному турнірі чемпіонату світу, тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком узгодив план підготовки до континентального фіналу.

15 травня пройде останній тур чемпіонату України, а вже за день-два футболісти зберуться на підготовку до чемпіонату Європи. Футболісти пройдуть відновлення, а вже 23 травня вийдуть на поле харківського стадіону «Металіст» на товариський матч проти Бахрейну.

Після цієї зустрічі у національної команди заплановані товариські матчі на 3 червня проти Північної Ірландії та на 7 червня проти Кіпру. Євро наша команда розпочне, нагадаємо, 13 червня грою проти Нідерландів, продовжить зустріччю з Північною Македонією (17 червня) і завершить груповий турнір двобоєм з Австрією (21 червня).

28 березня Україна зіграє з Фінляндією у відборі до чемпіонату світу.