Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу. Всі результати

Іспанія не змогла здолати Грецію, а Угорщина з Польщею забили 6 м’ячів

Другий ігровий день першого туру кваліфікації чемпіонату світу приніс декілька несподіваних результатів. І хоча попереду майже весь груповий турнір, втрата очок на старті, як правило, дорого коштує на фініші. Тим більше, що напряму у фінал потрапляють лише переможці груп. Другі команди проведуть ще по два матчі.

Збірна України, нагадаємо, розпочала відбірну кампанію з нічиєї в матчі з чемпіонами світу Французами. Результати решти матчів середи у першому турі дивіться тут.

Кваліфікація ЧС-2022. 1-й тур

Група В

Іспанія - Греція – 1:1 (Мората, 33 – Бакасетас, 56, з пенальті).

Іспанці перервали серію з дев'яти поспіль домашніх перемог.

Швеція – Грузія – 1:0 (Клаессон, 35).

39-річний Златан Ібрагімович був вперше викликаний в збірну Швеції з червня 2016- го. На його рахунку гольова передача.

Група С

Італія – Північна Ірландія – 2:0 (Берарді, 14, Іммобіле, 39).

Матч проти Північної Ірландії став для захисника туринського «Ювентуса» і збірної Італії Леонардо Бонуччі сотим за національну команду. Рекордсмен за кількістю ігор – Джанлуїджі Буффон (176), на другому місці Фабіо Каннаваро (136), замикає трійку Пауло Мальдіні (126).

Болгарія - Швейцарія – 1:3 (Десподов, 46 – Емболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 12).

Група F

Ізраїль – Данія – 0:2 (Брейтуейт, 13, Вінд, 67).

Молдова – Фарерські острови – 1:1 (Ніколаєску, 9 – М. Олсен, 83).

Шотландія – Австрія – 2:2 (Хенлі, 71, Макгінн, 85 – Калайджіч, 55, 80).

Група I

Англія – Сан-Марино – 5:0 (Ворд-Праус, 14, Кальверо-Льюїн, 21, 53, Стерлінг, 31, Уоткінс, 83).

Угорщина – Польща – 3:3 (Шаллан, 6, 53, Орбан, 78 – Пьонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовскі, 83). На 90 + 4-й хвилині вилучений Фіола (Угорщина).

Андорра – Албанія – 0:1 (Леньяні, 41).

Група J

Німеччина – Ісландія – 3:0 (Горетцка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56).

Румунія – Північна Македонія – 3:2 (Тенасе, 28, Валентин, 50, Хаджі, 86 – Адемі, 83, Трайковські, 84).

Ліхтенштейн – Вірменія – 0:1 (Барсегян, 84).