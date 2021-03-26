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    Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу. Всі результати

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    Німеччина швидко вклала ісландців на лопатки - Відбірний турнір чемпіонату світу з футболу. Всі результати
    Німеччина швидко вклала ісландців на лопатки
    Фото з відкритих джерел

    Іспанія не змогла здолати Грецію, а Угорщина з Польщею забили 6 м’ячів

    Другий ігровий день першого туру кваліфікації чемпіонату світу приніс декілька несподіваних результатів. І хоча попереду майже весь груповий турнір, втрата очок на старті, як правило, дорого коштує на фініші. Тим більше, що напряму у фінал потрапляють лише переможці груп. Другі команди проведуть ще по два матчі.

    Збірна України, нагадаємо, розпочала відбірну кампанію з нічиєї в матчі з чемпіонами світу Французами. Результати решти матчів середи у першому турі дивіться тут.

    Кваліфікація ЧС-2022. 1-й тур

    Група В

    Іспанія - Греція – 1:1 (Мората, 33 – Бакасетас, 56, з пенальті).

    Іспанці перервали серію з дев'яти поспіль домашніх перемог.

    Швеція – Грузія – 1:0 (Клаессон, 35).

    39-річний Златан Ібрагімович був вперше викликаний в збірну Швеції з червня 2016- го. На його рахунку гольова передача.

    Група С

    Італія – Північна Ірландія – 2:0 (Берарді, 14, Іммобіле, 39).

    Матч проти Північної Ірландії став для захисника туринського «Ювентуса» і збірної Італії Леонардо Бонуччі сотим за національну команду. Рекордсмен за кількістю ігор – Джанлуїджі Буффон (176), на другому місці Фабіо Каннаваро (136), замикає трійку Пауло Мальдіні (126).

    Болгарія - Швейцарія – 1:3 (Десподов, 46 – Емболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 12).

    Група F

    Ізраїль – Данія – 0:2 (Брейтуейт, 13, Вінд, 67).

    Молдова – Фарерські острови – 1:1 (Ніколаєску, 9 – М. Олсен, 83).

    Шотландія – Австрія – 2:2 (Хенлі, 71, Макгінн, 85 – Калайджіч, 55, 80).

    Група I

    Англія – Сан-Марино – 5:0 (Ворд-Праус, 14, Кальверо-Льюїн, 21, 53, Стерлінг, 31, Уоткінс, 83).

    Угорщина – Польща – 3:3 (Шаллан, 6, 53, Орбан, 78 – Пьонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовскі, 83). На 90 + 4-й хвилині вилучений Фіола (Угорщина).

    Андорра – Албанія – 0:1 (Леньяні, 41).

    Група J

    Німеччина – Ісландія – 3:0 (Горетцка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56).

    Румунія – Північна Македонія – 3:2 (Тенасе, 28, Валентин, 50, Хаджі, 86 – Адемі, 83, Трайковські, 84).

    Ліхтенштейн – Вірменія – 0:1 (Барсегян, 84).

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    Теги: Збірна України ЧС-2022
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