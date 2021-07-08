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    Стерлінг нарешті розповів про скандальний пенальті в півфіналі Євро

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    Рахім Стерлінг вважає, що пенальті призначили справедливо - Стерлінг нарешті розповів про скандальний пенальті в півфіналі Євро
    Рахім Стерлінг вважає, що пенальті призначили справедливо
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Англії вважає, що 11-метровий призначили правильно

    Рахім Стерлінг, чиє падіння в півфіналі Євро-2020 призвело до пенальті і перемоги англійців над данцями, розповів, що трапилося в епізоді з порушенням правил.

    «Я увійшов у штрафний, а Меле виставив праву ногу і зачепив мою. Це чистий пенальті. Хоча не важливо це все зараз. Головне, що м’яч у сітці воріт, – розповів Стерлінг. – Ми добре провели матч. Добре відреагували на гол. Знали, що буде складно, але зберігали терпіння. Тепер нам треба зосередитися на фіналі».

    Жозе Моурінью, щоправда, тримається іншої думки.

    Гра Англія – Данія завершилася перемогою британської команди. В основний час суперники переможця не виявили – 1:1, а в додатковий час Гарі Кейн реалізував 11-метровий. Причому перший його удар воротар данців Каспер Шмайхель відбив.

    У фіналі 11 липня Англія зіграє з Італією, яка взяла гору над іспанцями в серії післяматчевих 11-метрових.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Стерлінг нарешті розповів про скандальний пенальті в півфіналі Євро