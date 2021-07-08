Знайшли хлопців, які заспівали Гімн України і стали зірками соцмереж

Юні футболісти з київської Троєщини отримали подарунки з рук зірок

9-річний Євген, 8-річні Максим і Кирило, 7-річний Іванко і його 4-річний братик Матвій перед однією з ігор Євро-2020 вуличну гру розпочали з виконання Гімну України. Хтось з мешканців зняв відео і воно одразу стало вірусним.

Відео дивіться за посиланням.

Українська асоціація футболу розшукала юних футболістів і влаштувала їм зустріч з гравцями національної збірної Сергієм Кривцовим та Денисом Поповим, і з Легендами українського футболу Анатолієм Дем’яненком і Олексієм Михайличенком.

Хлопці, як повідомив голова УАФ Андрій Павелко, отримали форму, подарунки, і, головне, незабутні враження. А головне всім і кожному довели як круто вболівати за збірну і знати Гімн України.