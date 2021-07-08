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    УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро

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    Каспер Шмайхель зумів відбити перший удар Гарі Кейна - УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро
    Каспер Шмайхель зумів відбити перший удар Гарі Кейна
    Фото з відкритих джерел

    Під час виконання Кейном 11-метрового воротарю Данців Шмайхелі засліпили око лазером

    Європейський союз футбольних асоціацій відкрив дисциплінарну справу за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи-2020 між збірними Англії та Данії. Гра завершилася перемогою британців, а вирішальний гол їхній нападник Гарі Кейн забив у додатковий час, реалізувавши 11-метровий (2:1). Воротар данців Каспер Шмайхель впорався з ударом суперника, але відбив м'яч перед собою і пропустив гол з добивання. При цьому перед ударом хтось з трибуни світив голкіперу в обличчя лазерною указкою. Та й сам пенальті був призначений після досить сумнівного порушення правил.

    Касперу Шмайхелю заважали під час пробилля 11-метрового
    Касперу Шмайхелю заважали під час пробилля 11-метрового

    Як повідомляє прес-служба УЄФА, представники організації відкрили справу проти англійців і розслідують інцидент зі Шмайхелем, а також поведінку вболівальників під час виконання Гімну Данії і використання ними піротехніки.

    У фіналі 11 липня зустрінуться Англія – Італія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро