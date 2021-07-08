Український штангіст Чумак, який «спалив Москву», не виступить на Олімпіаді

Чумака звинуватили в спробі підкупу антидопінгових офіцерів

Дмитро Чумак, який став чемпіоном Європи з важкої атлетики і був одним з головних претендентів на «золото» Олімпіади, не увійшов до складу збірної України. Про це повідомляє «Суспільне». Зазначається також, що національна команда буде представлена лише двома штангістами.

Відомо, що на початку червня сайт Міжнародної федерації важкої атлетики повідомив про відсторонення Чумака. Воно стосувалося порушення антидопінгових правил.

Чумака звинувачували у вживанні допінгу або в спробі вживання допінгу. А також у тому, що він у позазмагальний період відмовився надавати допінг-пробу та намагався підкупити допінг-офіцерів. При цьому допінга в його організмі не знайшли. А сам Чумак різко відповів, що організація, яка його звинуватила, є найкорумпованішою в світі.

Крім Чумака, федерація звинуватила в порушенні антидопінгових правил його тренера Михайла Мацьоху. У підсумку його також відсторонили.

Дмитро Чумак відомий своєю проукраїнською позицією. На чемпіонаті Європи в Москві після перемоги він «спалив Москву», через що викликав істерику в депутата російської Держдуми.

Окрім Чумака, на Олімпійських Іграх через відсторонення не виступить лідер збірної України у спортивній гімнастиці Олег Верняєв.

У 2021 році Чумак виграв «золото» чемпіонату Європи в Москві у вазі до 109 кг, після чого опублікував пост зі словами «Москва згоріла повністю».