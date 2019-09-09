Шевченко: Нігерія – добре готова фізично команда. Буде цікавий матч



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Андрій Шевченко дасть пограти тим футболістам, які не виходили на поле у Вільнюсі УАФ

Прес-конференція головного тренера збірної України напередодні матчу з Нігерією

Наставник збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою на традиційній передматчевій прес-конференції перед товариським матчем з Нігерією, який відбудеться завтра, 10 вересня у Дніпрі.

Приємно приїхати в Дніпро, - каже тренер. – Десять років тому збірна провела тут успішний матч з англійцями. Раді бути тут, запрошуємо всіх уболівальників завтра на стадіон.

Які спогади у вас пов'язані з тим матчем?

Важкий і значимий поєдинок, обіграли хорошу команду. Прекрасна підтримка трибун, спогади виключно найтепліші.

Назвати склад складно. Хто точно завтра не зіграє?

Всі тренуються, всі в порядку. Однозначно, заміни в порівнянні з Литвою будуть.

Дніпровських уболівальників особливо цікавить поява у складі Луніна і Коноплянки...

Як я вже сказав, нові обличчя з'являться. Хтось відразу, хтось на заміну. Передматчеве тренування дасть інформацію про стан гравців. Стан Жені оцінює тренерський штаб. Кожен з хлопців приїжджає і віддається на 100%. Протягом літа у Коноплянки було очікування трансферу. Не зовсім вийшло провести літній період з командою. Я дуже радий, що епопея з переходом Жені в «Шахтар» завершилася. Дуже важливо для збірної, щоб у нього була ігрова практика в клубі, Євген повинен набирати фізичну форму.

Чому суперник саме збірна Нігерії?

Складно зараз знайти європейську команду для спарингу. Всі команди грають відбірний цикл. Можливо, хтось уже домовився зіграти один з одним заздалегідь. Вважаю, що знайшли хорошу африканську команду для товариського матчу. Пристойна, фізично підготовлена. Це буде цікавий матч.