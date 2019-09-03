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    Шевченко: мене не цікавить лідерство збірної України в групі

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    Андрій Шевченко - Шевченко: мене не цікавить лідерство збірної України в групі
    Андрій Шевченко
    Павло Кубанов

    Головний тренер національної футбольної збірної розповів про підготовку команди до чергових матчів

    Національна збірна України з футболу провела напередодні відкрите тренування в Києві. Головний тренер команди Андрій Шевченко розповів про підготовку до чергових матчів проти Литви та Ніґерії.

    Наразі головним завданням для збірної є вихід у фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.

     «Перед початком відбірного циклу перед командою стояло завдання — посісти те місце, яке дозволить потрапити на чемпіонат Європи. Над цим працює весь тренерський штаб та Українська асоціація футболу. Будемо ми лідерами чи ні, мене це цікавить найменше», - зазначив на прес-конференції Шевченко.

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    Також головний тренер національної команди прокоментував деякі свої кадрові рішення щодо складу збірної. Зокрема він вважає, що чемпіони світу U-20 мають закріпитися в основних складах своїх клубних команд, аби мати шанс зіграти в головній команді країни.

    « Молодих гравців чекає велике майбутнє лише в тому випадку, якщо кожен із них буде підтверджувати свій рівень уже в нових клубах, у дорослому чемпіонаті. Ми за всіма спостерігаємо, у кожного є шанси. Але на даний момент вони повинні закріпитися у своїх клубах і показувати той рівень гри, який наблизив би їх до національної команди», - переконаний тренер національної збірної.

    Відсутність на відкритому тренуванні Євгена Коноплянки Шевченко пояснив вирішенням футболістом особистих питань. Нагадаємо, саме в день тренування збірної «Шахтар» офіційно повідомив про досягнення угоди з українським півзахисником.

    Нагадаємо, збірна України грає 7 вересня у Вільнюсі проти Литви в матчі кваліфікації чемпіонату Європи. Потім 10 вересня в Дніпрі наша команда зіграє в товариському матчі проти Ніґерії.

    Наразі наша команда очолює групу В в відбірковому турнірі чемпіонату Європи. У нашої команди 10 очок після чотирьох матчів. По 4 очка мають Люксембург та Сербія (3 матчі).  

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