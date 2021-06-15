«Україна всіх порве». Популярний гурт презентував патріотичний гімн футбольних уболівальників

Чемпіонат Європи не залишив байдужими гурт з Івано-Франківська

Поки збірна України з футболу продовжує підготовку до другого матчу на Євро-2020 проти Північної Македонії, удома їх намагаються підтримати усякими способами, Хто у фан-зонах, де збираються любителі колективного перегляду матчів, а хто і пісні пише. Як гурт PATSYKI Z FRANEKA, який презентував патріотичний гімн футбольних уболівальників.

«Футбол – це одне з явищ, яке об’єднує Україну! Ми можемо говорити різними мовами, але Україна у нас – одна. Ми вболіваєм за різні клуби, але Україна – понад усе! Сингл групи PATSYKI Z FRANEKA «ЖовтоСині» присвячений команді Андрія Шевченка, яка демонструє фантастичну гру; вболівальникам, які творять неймовірну атмосферу: а також всім, хто залишається за кадром – від президента УАФ – до тренера в дитячій футбольній школі», – йдеться в описі кліпу.

Матч Україна Македонія відбудеться 17 червня. Початок – о 16:00.