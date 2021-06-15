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    Угорщина ледве не створила сенсацію. Роналду став рекордсменом чемпіонатів Європи

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    Кріштіану Роналду свого досяг - Угорщина ледве не створила сенсацію. Роналду став рекордсменом чемпіонатів Європи
    Кріштіану Роналду свого досяг
    Фото з відкритих джерел

    В передостанньому матчі першого туру чемпіонату Європи португальці вирвали перемогу на останніх хвилинах

    В «групі смерті» ледве не трапилася гучна сенсація. Збірна Угорщини, яка виступає хлопчиками для биття в компанії з командами Франції, Німеччини та Португалії, ледве не зіграла внічию з чинними чемпіонами Європи. Угорці трималися до 84 хвилини, аж поки не забив Геррейро. Господарі, а гра проходила в Будапешті, побігли відіграватися і отримали ще два голи. Дублем відзначився Кріштіану Роналду. Таким чином футболіст відзначив рекорд - він п'ять разів грав у фінальних частинах континентальної першості. Більше за нього не награв ніхто.

    Крім того, Роналду став найкращим бомбардиром турніру. Останній гол став для нього десятим і він обійшов в списку найкращих бомбардирів легендарного Мішеля Платіні.

    Бомбардири чемпіонатів Європи

    1. Кріштіану Роналду (Португалія) - 10 голів

    2. Мішель Платіні (Франція) - 9

    3. Алан Ширер (Англія) - 7

    4-10: Златан Ібрагімович (Швеція), Тьєррі Анрі (Франція), Патрік Клюйверт (Нідерланди), Нуну Гомеш (Португалія), Руд ван Ністелрой (Нідерланди), Уейн Руні (Англія), Антуан Грізманн (Франція) - по 6.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Угорщина ледве не створила сенсацію. Роналду став рекордсменом чемпіонатів Європи