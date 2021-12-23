Шевченко вирішив врятувати кар’єру гравцю збірної Росії

«Дженоа» розпочав переговори з «Аталантою» про перехід Міранчука

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який наразі тренує одного з аутсайдерів чемпіонату Італії «Дженоа», почав пошуки гравців для підсилення складу. І першим придбанням українця може стати росіянин з «Аталанти» Олексій Міранчук, який міцно сидить на лаві запасних бергамаскі і якщо з’являється на поле, то переважно виходячи на заміну. Про це повідомляє Repubblica.

За інформацією видання, «Дженоа» вже розпочав переговори щодо переходу російського півзахисника. Зазначається, що бергамаскі запросили за запасного «Аталанти» 12 млн євро та бонуси, які будуть виплачені після певної кількості голів та зіграних матчів. У сукупності «Аталанта» отримає 15 млн євро.

У поточному сезоні Міранчук виходив в складі «Аталанти» 10 разів і набігав на полі 360 хвилин. Він навіть уже не потрапляє до основного складу своєї збірної.