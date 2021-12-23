На скандального футболіста Селезньова завели кримінальну справу

Нападник «Минаю» може сісти за грати на три роки

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов, якій нині виступає за ужгородський «Минай», може сісти за грати. На нього завели кримінальну справу за статею «Погроза або насильство щодо журналіста. Про це повідомив постраждалий, ведучий «ТаТоТаке» Андрій Сеньків.

«Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста». Цитата зі статті: «карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – написав Сеньків на свої сторінці в соцмережах.

Також журналіст повідомив, що справу перевели з Києва до Ужгорода, де здійснювалися протизаконні дії.

Нагадаємо, Євген Селезньов погрожував розібратися з журналістом «ТаТоТаке».

Нападник намагається побити рекорди Максима Шацьких і Сергія Реброва (по 123 голи) за кількістю забитих м'ячів у Прем'єр-лізі. Йому потрібно ще сім разів вразити ворота суперників.