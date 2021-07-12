Без українців. Названо символічну збірну чемпіонату Європи
Найбільше представництво отримала найсильніша команда турніру - Італія
Аналітичний портал WhoScored представив символічну збірну з найкращих футболістів чемпіонату Європи-2020 року. Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії післяматчевих пенальті здолала англійців.
Найвищу оцінку за свою гру на Євро-2020 отримав нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду – 7,9. Португальська команда залишила турнір на стадії 1/8 фіналу, програвши Бельгії (0:1). Роналду забив на Євро п'ять голів.
Збірна чемпіонату Європи: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, 7,0), Володимир Цоуфал (Чехія, 7,3), Гаррі Магуайр (Англія, 7,6), Леонардо Бонуччі (Італія, 7,1), Люк Шоу (Англія, 7,4), Тома Меньє (Бельгія, 7,2), Поль Погба (Франція, 7,7), Марко Верратті (Італія, 7,6), Еміль Форсберг (Швеція, 7,7), Кріштіану Роналду (Португалія, 7,9), Патрік Шик (Чехія, 7,6).
УЄФА вже назвав лауреатів чемпіонату Європи. Найкращим бомбардиром став Кріштіану Роналду, а юною зіркою Євро визнано 18-річного іспанця Педрі.
Збірна України завершила виступи на стадії 1/4 фіналу. Троє гравців нашої команди потрапили до символічної збірної найгірших футболістів чемпіонату.
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