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    Шевченко з «Дженоа» зазнав поразки від конкурента і взяв курс на виліт із Серії А

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    Андрію Шевченко є над чим замислитися - Шевченко з «Дженоа» зазнав поразки від конкурента і взяв курс на виліт із Серії А
    Андрію Шевченко є над чим замислитися
    фото з відкритих джерел

    Команда українця опускається в прірву, з якої вибратися вже дуже складно

    «Дженоа» Андрія Шевченка зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії. В 21 турі команда українця приймала конкурента за місце в Серії А наступного сезону і поступилася – 0:1. Єдиний гол на початку зустрічі був забитий захисником «Спеції» Бастоні.

    Після цієї гри відстань від рятівного 17-го місця, яке займає «Венеція», збільшилася для «Дженоа» до п’яти очок. При цьому венеціанці ще мають гру у запасі.

    Зазначимо, що «Дженоа» нарешті спробував грати першим номером. Команда частіше володіла м’ячем, проте гості дуже вдало контратакували і могла збільшувати рахунок.

    Півзахисник «Спеції» Віктор Коваленко перехворів на коронавірус, тому на полі з’явився лише ша 85 хвилині зустрічі.

    Під керівництвом Шевченка команда з Генуї за два місяці взяла всього два очка.

    Раніше Руслан Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту»: сам забив гол і допоміг відзначитися партнеру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Віктор Коваленко
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    Шевченко з «Дженоа» зазнав поразки від конкурента і взяв курс на виліт із Серії А