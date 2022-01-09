Шевченко з «Дженоа» зазнав поразки від конкурента і взяв курс на виліт із Серії А
Команда українця опускається в прірву, з якої вибратися вже дуже складно
«Дженоа» Андрія Шевченка зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії. В 21 турі команда українця приймала конкурента за місце в Серії А наступного сезону і поступилася – 0:1. Єдиний гол на початку зустрічі був забитий захисником «Спеції» Бастоні.
Після цієї гри відстань від рятівного 17-го місця, яке займає «Венеція», збільшилася для «Дженоа» до п’яти очок. При цьому венеціанці ще мають гру у запасі.
Зазначимо, що «Дженоа» нарешті спробував грати першим номером. Команда частіше володіла м’ячем, проте гості дуже вдало контратакували і могла збільшувати рахунок.
Півзахисник «Спеції» Віктор Коваленко перехворів на коронавірус, тому на полі з’явився лише ша 85 хвилині зустрічі.
Під керівництвом Шевченка команда з Генуї за два місяці взяла всього два очка.
Раніше Руслан Малиновський провів яскравий матч за «Аталанту»: сам забив гол і допоміг відзначитися партнеру.
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