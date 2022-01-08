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    Зірку збірної Росії з футболу зробили «посміховиськом» і подарували «золотий унітаз»

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    Аарон Ремсі і Олександр Кокорін - Зірку збірної Росії з футболу зробили «посміховиськом» і подарували «золотий унітаз»
    Аарон Ремсі і Олександр Кокорін
    фото з відкритих джерел

    Кокорін став одним з найгірших гравців чемпіонату Італії

    Російський нападник «Фіорентини» Олександр Кокорін переміг в одній із номінацій премії «Золотий унітаз» -2021, повідомляє Goal. Премія вручається найгіршим гравцям за підсумками сезону в Італії.

    30-річний Кокорін виграв категорію Jolly (посміховисько), набравши 53,21 відсотка голосів. Він випередив Адріана Рабьо («Ювентус», 22,02 відсотка) та Сімі («Салернітана», 9,17).

    Лауреатом самої премії «Золотий унітаз» як найгірший гравець став півзахисник «Ювентуса» Аарон Ремсі. Він набрав 23,58 відсотка голосів і випередив Ведата Мурікі («Лаціо», 22,54). Третім став півзахисник «Ювентуса» Артур Мело (15,75).

    Кокорін перейшов до «Фіорентини» зі «Спартака» за 4,5 мільйона євро. Цього сезону він провів п'ять матчів за «Фіорентину» і не відзначився результативними діями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Фіорентина»
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    Зірку збірної Росії з футболу зробили «посміховиськом» і подарували «золотий унітаз»