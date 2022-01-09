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    Для Мессі знайшли нового тренера в «Парі Сен-Жермен»

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    Зінедін Зідан влітку має очолити найкращий клуб Франції - Для Мессі знайшли нового тренера в «Парі Сен-Жермен»
    Зінедін Зідан влітку має очолити найкращий клуб Франції
    фото з відкритих джерел

    За інформацією ЗМІ, влітку паризький клуб очолить Зідан

    Один з найтитулованіших тренерів сучасності Зінедін Зідан має очолити «Парі Сен-Жермен» влітку наступного року. Про це повідомляє Sport.es.

    За інформацією видання, колишній тренер «Реала» домовився про умови особистого контракту з парижанами та очолить клуб улітку. Керівництво «ПСЖ» не довіряє нинішньому наставнику команди Маурісіо Почеттіно, тому звернулося до французького тренера. Однією з причин зміни тренера може бути і низький КПД Ліонеля Мессі, який після переходу з «Барселони» почав набагато менше забивати м’ячів.

    49-річний Зідан з «Реалом» двічі вигравав чемпіонат Іспанії і тричі – Лігу чемпіонів. Французький спеціаліст не тренує з літа 2021 року, відколи залишив мадридський клуб. З іспанською командою французький фахівець виграв 11 трофеїв.

    Примітно, що «ПСЖ» наразі лідирує в чемпіонаті Франції і є одним з головних фаворитів Ліги чемпіонів поточного сезону.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Парі Сен-Жермен Зінедін Зідан
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    Для Мессі знайшли нового тренера в «Парі Сен-Жермен»