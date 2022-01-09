  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер «Евертона» розхвалив Миколенка за дебютну гру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Миколенко вдало дебютував за новий клуб - Тренер «Евертона» розхвалив Миколенка за дебютну гру
    Віталій Миколенко вдало дебютував за новий клуб
    фото з відкритих джерел

    Бенітес задоволений менталітетом українського футболіста

    Віталій Миколенко дебютував за «Евертон» в кубковому матчі з «Халлом». Українець провів на полі 120 хвилин, його команда перемогла – 3:2, а тренер «ірисок» Рафа Бенітес високо оцінив гру захисника.

    «Миколенко не тренувався два тижні, а потім приїхав та зіграв у Кубку Англії – безумовно, це позитивно. Він мав невеликі судоми в кінці матчу, але було приємно бачити його менталітет, і я думаю, що він добре впорався з обов’язками в своїй першій грі», – наводить слова Бенітеса Liverpool Echo.

    В грі з «Халлом» Миколенко сміливо підключався до атак, двічі виручив команду від неминучих голів і отримав одну з найвищих оцінок у команді.

    Віталій перейшов до клубу англійської Прем'єр-ліги за 23 млн євро. Гроші, які він отримає за 4,5 роки контракту, зроблять його мільярдером.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер «Евертона» розхвалив Миколенка за дебютну гру