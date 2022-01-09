Тренер «Евертона» розхвалив Миколенка за дебютну гру

Бенітес задоволений менталітетом українського футболіста

Віталій Миколенко дебютував за «Евертон» в кубковому матчі з «Халлом». Українець провів на полі 120 хвилин, його команда перемогла – 3:2, а тренер «ірисок» Рафа Бенітес високо оцінив гру захисника.

«Миколенко не тренувався два тижні, а потім приїхав та зіграв у Кубку Англії – безумовно, це позитивно. Він мав невеликі судоми в кінці матчу, але було приємно бачити його менталітет, і я думаю, що він добре впорався з обов’язками в своїй першій грі», – наводить слова Бенітеса Liverpool Echo.

В грі з «Халлом» Миколенко сміливо підключався до атак, двічі виручив команду від неминучих голів і отримав одну з найвищих оцінок у команді.

Віталій перейшов до клубу англійської Прем'єр-ліги за 23 млн євро. Гроші, які він отримає за 4,5 роки контракту, зроблять його мільярдером.