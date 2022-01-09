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    Малиновський провів яскравий і результативний матч за «Аталанту»

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    Руслан Малиновський забив шостий гол у сезоні - Малиновський провів яскравий і результативний матч за «Аталанту»
    Руслан Малиновський забив шостий гол у сезоні
    фото з відкритих джерел

    Український півзахисник забив м’яч і віддав результативну передачу

    Півзахисник італійської «Аталанти» Руслан Малиновський, якого визнали найкращим гравцем команди в грудні минулого року, провів черговий яскравий матч за клуб із Бергамо. Українець взяв участь у розгромі «Удінезе» на полі суперника.

    Ще до перерви Малиновський асистував Муріелю, коли гості забивали другий гол, а згодом сам довів рахунок до розгромного. В другому таймі «Аталанта» забила ще тричі, але й два м’ячі пропустила – 2:6.

    «Аталанта» набрала 41 очко (20 ігор) і посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Попереду «Мілан» – 48 (21), «Інтер» – 46 (19) та «Наполі» – 43 (21).

    Цей гол став шостим в активі Малиновського в поточному сезоні. Також на його рахунку дві результативні передачі.

    Раніше гравець збірної України Віталій Миколенко у фантастичному матчі з перемоги дебютував за «Евертон».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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    Малиновський провів яскравий і результативний матч за «Аталанту»