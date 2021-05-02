Найяскравіший український тенісист завершив кар’єру. Федерер змахнув сльозу

Олександр Долгополов втомився боротися з травмами і оголосив про завершення виступів у турі

Колишня 13-а ракетка світу, українець Олександр Долгополов офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. 32-річний спортсмен не виходив на корт з травня 2018 року, коли в Римі програв Новаку Джоковичу.

«Ніколи не встановлював тенісних рекордів, але сподіваюся, що грав в привабливий для уболівальників теніс. Я зазнав травми зап'ястя в Австралії три роки тому після декількох невдалих спроб удару на тренуванні. Відчув біль, але вона мене не сильно турбувала. Потім вдалося дійти до третього раунду Australian Open і повернутися в Європу. Ніколи не думав, що це стане кінцем кар'єри. Кілька років я намагався повернутися, переніс дві операції, але продовжую відчувати дискомфорт», – цитує Долгополова сайт ATP.

На прикру новину відреагував легендарний Роджер Федерер. «Вітаю з приголомшливою кар'єрою, дякую за веселі часи на тренувальних кортах. Моя команда завжди любила дивитися, як ти граєш, ти і сам це знаєш. Бережи себе, мої найкращі побажання, сподіваюся, ми ще побачимося. Попереду тебе чекає тільки найкраще», – написав Федерер.