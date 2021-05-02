  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Найяскравіший український тенісист завершив кар’єру. Федерер змахнув сльозу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Долгополов провів яскраву кар'єру - Найяскравіший український тенісист завершив кар’єру. Федерер змахнув сльозу
    Олександр Долгополов провів яскраву кар'єру
    Фото з відкритих джерел

    Олександр Долгополов втомився боротися з травмами і оголосив про завершення виступів у турі

    Колишня 13-а ракетка світу, українець Олександр Долгополов офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. 32-річний спортсмен не виходив на корт з травня 2018 року, коли в Римі програв Новаку Джоковичу.

    «Ніколи не встановлював тенісних рекордів, але сподіваюся, що грав в привабливий для уболівальників теніс. Я зазнав травми зап'ястя в Австралії три роки тому після декількох невдалих спроб удару на тренуванні. Відчув біль, але вона мене не сильно турбувала. Потім вдалося дійти до третього раунду Australian Open і повернутися в Європу. Ніколи не думав, що це стане кінцем кар'єри. Кілька років я намагався повернутися, переніс дві операції, але продовжую відчувати дискомфорт», – цитує Долгополова сайт ATP.

    На прикру новину відреагував легендарний Роджер Федерер. «Вітаю з приголомшливою кар'єрою, дякую за веселі часи на тренувальних кортах. Моя команда завжди любила дивитися, як ти граєш, ти і сам це знаєш. Бережи себе, мої найкращі побажання, сподіваюся, ми ще побачимося. Попереду тебе чекає тільки найкраще», – написав Федерер.

    Читайте також:

    Теги: теніс Олександр Долгополов Роджер Федерер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies