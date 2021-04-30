Шевченко викликав на тренувальний збір до чемпіонату Європи трьох дебютантів

Головний тренер збірної України обиратиме 26 найкращих з 35 гравців

Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, які готуватимуться до фінальної частини чемпіонату Європи.

У списку — 35 виконавців. Нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Леднєв із київського «Динамо», Георгій Судаков із донецького «Шахтаря» та Артем Бондаренко. Утретє отримав виклик захисник «Шахтаря» Віктор Корнієнко, який двічі поспіль зазнавав травм до початку зборів. Удруге отримав запрошення динамівець Олександр Андрієвський.

У заявку на фінальний турнір зможуть потрапити 26 футболістів.

Немає в списку травмованого Євгена Коноплянки.

Перший контрольний матч на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Леднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва — «Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бесєдін («Динамо»).