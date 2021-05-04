Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» – «Парі Сен-Жермен»

Сьогодні визначиться перший фіналіст єврокубків поточного сезону

У Лізі чемпіонів залишилося провести декілька матчів. 4 травня в грі-відповіді «Манчестер Сіті» прийме «Парі Сен-Жермен». Тиждень тому англійський клуб зробив серйозну заявку на підсумковий успіх у цьому протистоянні. Містяни зуміли забити два голи після виходу на поле Олександра Зінченка (2:1).

Зазначимо, що цього сезону «Сіті» не зазнав у турнірі жодної поразки, здобувши 10 перемог і одного разу зігравши внічию. Між тим, «Манчестер» тричі грав у єврокубкових півфіналах і на власному полі переміг лише одного разу. «Парі Сен-Жермен», в свою чергу, виграв два останні матчі в Англії.

«У нас був дуже важкий перший матч проти «Манчестер Сіті», але ми повинні вірити, незалежно від того, що говорить статистика, і які у нас процентні шанси на перемогу, – розповів перед матчем нападник «ПСЖ» Неймар. – Думаю, кожен парижанин має вірити в нас. Я на лінії фронту, і я буду першим воїном, який піде в бій за команду. Я зроблю все, щоб відігратися, незважаючи ні на що, навіть якщо мені доведеться померти на полі».

Гра «Манчестер Сіті» – «Парі Сен-Жермен» розпочнеться о 22:00. Телетрансляція зустрічі відбудеться на телеканалі «Футбол 1», а також на сервісах «Воля TV», MEGOGO, «Київстар ТБ», Vodafone TV і OLL.TV.