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Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету

Юрій Лящук
glavcom.ua
Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету
Шевченка не влаштовує склад комітету
фото із соцмереж

Шевченко відмовився від посади віцепрезидента Національного олімпійського комітету

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що не може залишатися членом НОК за такого складу.

«У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги.

Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу.

Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – написав Шевченко.

Нагадаємо, що вчора Шевченка обрали віцепрезидентом НОК. Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гутцайт, а колишніх членів «ОПЗЖ» Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича включили до складу членів НОК.

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Теги: Андрій Шевченко Україна

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