Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету

Шевченко відмовився від посади віцепрезидента Національного олімпійського комітету

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що не може залишатися членом НОК за такого складу.

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«У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги.

Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу.

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Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – написав Шевченко.

Нагадаємо, що вчора Шевченка обрали віцепрезидентом НОК. Новим президентом Національного олімпійського комітету України став Вадим Гутцайт, а колишніх членів «ОПЗЖ» Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича включили до складу членів НОК.