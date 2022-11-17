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Андрій Шевченко працевлаштувався у Національному олімпійському комітеті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Андрій Шевченко працевлаштувався у Національному олімпійському комітеті
Раніше Шевченка було обрано членом НОК
фото з відкритих джерел

Андрій Шевченко отримав посаду віце президента Національного олімпійського комітету

На генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету було обрано віцепрезидентів організації. Про це повідомляє НОК України.

Першим віцепрезидентом організації став Олексій Перевезінцев, також цю посаду отримали колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а також Марія Булатова та Олексій Дніпров.

За 106 голосів, проти – 5, утрималось – 9.

Раніше Шевченка було обрано членом НОК. Вадим Гутцайт став новим президентом організації.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада, якраз напередодні голосування, вибори у буквальному сенсі опинилися під загрозою зриву. Парламентський комітет з питань молоді і спорту, де Беленюк обіймає посаду першого заступника голови, звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні. Народні депутати мають інформацію, що ці особи були делеговані з порушенням статуту особисто за поданням діючого президента НОК, а частина з них взагалі є діючими працівниками Мінмолодьспорту. Тобто безпосередньо підлеглими одного з претендентів на посаду.

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Теги: Андрій Шевченко

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