Андрій Шевченко працевлаштувався у Національному олімпійському комітеті

Андрій Шевченко отримав посаду віце президента Національного олімпійського комітету

На генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету було обрано віцепрезидентів організації. Про це повідомляє НОК України.

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Першим віцепрезидентом організації став Олексій Перевезінцев, також цю посаду отримали колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а також Марія Булатова та Олексій Дніпров.

За 106 голосів, проти – 5, утрималось – 9.

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Раніше Шевченка було обрано членом НОК. Вадим Гутцайт став новим президентом організації.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада, якраз напередодні голосування, вибори у буквальному сенсі опинилися під загрозою зриву. Парламентський комітет з питань молоді і спорту, де Беленюк обіймає посаду першого заступника голови, звернувся до Державного бюро розслідувань, а також членів виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які збираються взяти участь у голосуванні. Народні депутати мають інформацію, що ці особи були делеговані з порушенням статуту особисто за поданням діючого президента НОК, а частина з них взагалі є діючими працівниками Мінмолодьспорту. Тобто безпосередньо підлеглими одного з претендентів на посаду.