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Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК
ДБР перевірить легітимність делегування 40 фізичних осіб, які повинні взяти участь у голосуванні завтра 17 листопада на звітно-виборній Генасамблеї НОК України
Фото: НОК України

Беленюк: «Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту прийняв рішення звернутись до ДБР»

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) з приводу перевірки легітимності частини делегатів звітно-виборній Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Жан Беленюк.

«Щойно Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту прийняв рішення звернутись до ДБР, а також до членів Виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які повинні взяти участь у голосуванні завтра 17 листопада на звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України», – написав Беленюк.

Зазначається, що за інформацією Комітету ці фізичні особи були делеговані на голосування не суб’єктами олімпійського руху в статусі юридичних осіб, як це передбачено Статутом НОК, а таке делегування відбулось за поданням діючого президента НОК Сергія Бубки особисто, який не мав права делегувати цих 40 фізичних осіб, що складають майже третину від всіх голосуючих на Генеральній асамблеї НОК України та частина з яких є діючими працівниками Міністерства молоді і спорту.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно закликав запровадити режим припинення вогню на території України на час проведення чемпіонату світу-2022 з футболу серед чоловіків у Катарі. 

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Теги: депутат Міжнародний олімпійський комітет Жан Беленюк

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