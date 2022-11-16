Беленюк звинуватив Бубку у тиску на вибори голови НОК

Беленюк: «Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту прийняв рішення звернутись до ДБР»

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) з приводу перевірки легітимності частини делегатів звітно-виборній Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Жан Беленюк.

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«Щойно Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту прийняв рішення звернутись до ДБР, а також до членів Виконкому НОК із заявою про необхідність проведення перевірки легітимності делегування 40 фізичних осіб, які повинні взяти участь у голосуванні завтра 17 листопада на звітно-виборній Генеральній асамблеї НОК України», – написав Беленюк.

Зазначається, що за інформацією Комітету ці фізичні особи були делеговані на голосування не суб’єктами олімпійського руху в статусі юридичних осіб, як це передбачено Статутом НОК, а таке делегування відбулось за поданням діючого президента НОК Сергія Бубки особисто, який не мав права делегувати цих 40 фізичних осіб, що складають майже третину від всіх голосуючих на Генеральній асамблеї НОК України та частина з яких є діючими працівниками Міністерства молоді і спорту.

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