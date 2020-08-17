Вісім забитих голів вивели «Баварію» в півфінал Ліги чемпіонів



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Один із забитих м'ячів Томаса Мюллера Twitter УЄФА

Німецький гранд не помітив захисту «Барселони»

В третьому чвертьфінальному протистоянні Ліги чемпіонів УЄФА «Баварія» нанесла нищівної поразки каталонській «Барселоні».

Роберт Левандовскі та Томас Мюллер обігралися в стіночку на 4-й хвилині та відкрили рахунок – перший асистував, а другий забивав. Через кілька хвилин каталонці оформили простріл низом. Відбулася зрізка від Давида Алаби – 1:1.

До перерви німці відвантажили три м’ячі у сітку воріт опонентів – забивали Іван Перішич, Серж Гнарбі та Томас Мюллер.

Після відпочинку гол Луїса Суареса з передачі Хорхе Альби, здавалося, дав шанс на «камбек» «синьо-гранатових». Проте надалі м’ячі влітали тільки у ворота Тер Штегена. Прохід по лівій бровці Девіса та його передача призвела до голу Кімміха. На 82 хвилині пройшла подача Коутіньо з якої Левандовскі головою відправив ігровий снаряд у порожню сітку воріт (6:2). На сам кінець Коутіньо оформив дубль у воротах Тер Штегена – 8:2.

«Барселона», Іспанія – «Баварія», Німеччина 2:8

Голи: 0:1 –Мюллер (4 хвилин)а, 1:1 - автогол Алаба (7 хвилина), 1:2 – Перішич (21), 1:3 - Гнабрі (27), 1:4 - Мюллер (31), 2:4 – Суарес (57), 2:5 – Кімміх (63), 2:6 – Левандовскі (82), 2:7 – Коутіньо (85), 2:8 – Коутіньо (89).

Варто зазначити, що на «Баварію» чекає півфінальне протистояння Ліги чемпіонів із переможцем пари «Манчестер Сіті»/»Ліон».