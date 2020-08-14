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    Неймар побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

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    Неймар - олімпійський чемпіон 2016 року - Неймар побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
    Неймар - олімпійський чемпіон 2016 року
    Twitter WhoScored

    Неймар продемонстрував високий рівень майстерності у поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

    Нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар встановив рекорд Ліги чемпіонів за підсумками чвертьфінального поєдинку турніру проти «Аталанти» (2:1).

    Бразильцю вдалося 16 разів успішно обвести суперників – найвищий показник в історії змагань. 

    Попередній рекорд належав аргентинському форварду «Барселони» Ліонелю Мессі та італійському нападнику «Наполі» Лоренцо Інсіньє. Їм вдалося обвести суперників в одному матчі по 11 разів.

    Примітно, що «ПСЖ» пробився в півфінал Ліги чемпіонів вперше за 25 років.

    У нинішньому сезоні Неймар відіграв 25 матчів у різних турнірах клубного рівня та забив 19 м’ячів при 11 результативних передачах.

    Читайте також: У чвертьфіналі Ліги чемпіонів італійська "Аталанта" із Русланом Маліновський програла французькому «ПСЖ» з рахунком 1:2.

    Джерело: WhoScored

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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