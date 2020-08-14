Неймар побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів
Неймар - олімпійський чемпіон 2016 року
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Неймар продемонстрував високий рівень майстерності у поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар встановив рекорд Ліги чемпіонів за підсумками чвертьфінального поєдинку турніру проти «Аталанти» (2:1).
Бразильцю вдалося 16 разів успішно обвести суперників – найвищий показник в історії змагань.
Попередній рекорд належав аргентинському форварду «Барселони» Ліонелю Мессі та італійському нападнику «Наполі» Лоренцо Інсіньє. Їм вдалося обвести суперників в одному матчі по 11 разів.
Примітно, що «ПСЖ» пробився в півфінал Ліги чемпіонів вперше за 25 років.
У нинішньому сезоні Неймар відіграв 25 матчів у різних турнірах клубного рівня та забив 19 м’ячів при 11 результативних передачах.
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Джерело: WhoScored