Сім закинутих шайб наблизили «Колорадо» до виходу в другий раунд Кубка Стенлі



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Святкування гравців «Колорадо» Twitter Колорадо

«Колорадо» може стати першим учасником другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

Хокеїсти «Колорадо Евеленш» святкували звитягу у четвертому поєдинку серії першого раунду плей-офф Кубка Стенлі проти «Арізона Койотіс».

У складі «Евеланш» двома закинутими шайбами відзначився Назім Кадрі, по голу і передачі на рахунку Кейла Макара, Метта Калверта і Мікко Рантанена, також шайби в активі Юнаса Донського і Метта Нієто. Всього очки в складі «Колорадо» набрали 12 осіб, в тому числі зробили по дві передачі Нейтан Маккіннон і Габріель Ландеског.

«За рахунку 1:2 в серії і шанс вирівняти ситуацію грати ось так недозволено, - сказав капітан «Койотіз» Олівер Екман-Ларссон. - Для нас це був найважливіший матч, але ми зробили недостатньо. Треба краще оборонятися і допомагати воротарям. Сьогодні ми їх кинули на розтерзання».

Рахунок у серії став 3:1 на користь «Колорадо». Серія триватиме до чотирьох виграшів однієї з команд.

До вашої уваги результати паралельних поєдинків:

«Коламбус» - «Тампа-Бей» (1:2)

«Кароліна» – «Бостон» (3:4)

«Ванкувер» – «Сент-Луїс» (1:3).

Джерело: НХЛ