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    Сім закинутих шайб наблизили «Колорадо» до виходу в другий раунд Кубка Стенлі

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    Святкування гравців &laquo;Колорадо&raquo; - Сім закинутих шайб наблизили «Колорадо» до виходу в другий раунд Кубка Стенлі
    Святкування гравців «Колорадо»
    Twitter Колорадо

    «Колорадо» може стати першим учасником другого раунду плей-офф Кубка Стенлі

    Хокеїсти «Колорадо Евеленш» святкували звитягу у четвертому поєдинку серії першого раунду плей-офф Кубка Стенлі проти «Арізона Койотіс».

    У складі «Евеланш» двома закинутими шайбами відзначився Назім Кадрі, по голу і передачі на рахунку Кейла Макара, Метта Калверта і Мікко Рантанена, також шайби в активі Юнаса Донського і Метта Нієто. Всього очки в складі «Колорадо» набрали 12 осіб, в тому числі зробили по дві передачі Нейтан Маккіннон і Габріель Ландеског.

    «За рахунку 1:2 в серії і шанс вирівняти ситуацію грати ось так недозволено, - сказав капітан «Койотіз» Олівер Екман-Ларссон. - Для нас це був найважливіший матч, але ми зробили недостатньо. Треба краще оборонятися і допомагати воротарям. Сьогодні ми їх кинули на розтерзання».

    Рахунок у серії став 3:1 на користь «Колорадо». Серія триватиме до чотирьох виграшів однієї з команд.

    До вашої уваги результати паралельних поєдинків:

    «Коламбус» - «Тампа-Бей» (1:2)

    «Кароліна» – «Бостон» (3:4)

    «Ванкувер» – «Сент-Луїс» (1:3).

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    Джерело: НХЛ

    хокей «Арізона Койотіс» Кубок Стенлі
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