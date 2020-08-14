Олімпійський чемпіон з хокею оголосив про завершення кар’єри



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Хемьюс у формі «Нешвілла» Світлина - сайт НХЛ

Двократний чемпіон світу вирішив завершити професійні виступи

Колишній хокеїст збірної Канади, титулований Ден Хемьюс завершив професійну кар’єру., повідомляє сайт Національної хокейної ліги.

37-річний гравець провів в НХЛ 16 сезонів, погравши за «Ванкувер», «Даллас» і «Нешвілл».

«Предаторс» обрали канадця на драфті НХЛ-2001 під загальним 12-м номером. В даному клубі хокеїст почав і завершив свою кар'єру.

«Це було неймовірно. Мені дуже пощастило, що я грав за три організації», - сказав Хемьюс. - Не міг і мріяти про кращі місця для гри».

Також 37-річний хокеїст розповів про те, що йому подобається наставницька робота. Він бажає одного разу повернутися в хокей у якості тренера.

Всього спортсмен провів 1148 матчів і набрав 356 (59 + 297) очок в матчах НХЛ. У 68 матчах плей-офф він додав 21 (3 + 18) бал.

Зауважимо, що у складі збірної Канади Хемьюс двічі став чемпіоном світу (2007, 2015). Також виграв золоту медаль Олімпіади-2014 в Сочі. У 2011 році разом з «Кенакс» дійшов до фіналу Кубка Стенлі.

Джерело: НХЛ