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    Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера

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    Сімона Халеп зіграє весілля 15 вересня - Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера
    Сімона Халеп зіграє весілля 15 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Колишня перша ракетка світу 15 вересня зіграє весілля з підприємцем з Македонії

    Сімона Халеп, яка кілька днів тому поступилася українці Еліні Світоліній на Відкритому чемпіонаті США, у найближчу суботу вийде заміж, повідомляють румунські ЗМІ.

    Інформацію про майбутнє весілля колишньої першої ракетки світу оприлюднив відомий тенісист Іліє Настасе.

    «Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато важливіший крок, і я рада, що його роблю», – заявила Сімона Халеп.

    За інформацією румунських ЗМІ, на розпис 29-річної спортсменки та македонського бізнесмена Тоні Брука запрошені лише рідні та близькі друзі. Весілля відбудеться в Констанці.

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    Тоні Юрук – бізнесмен з Македонії, який має бізнес в Румунії. Він – мільярдер, раніше був двічі одружений.

    У 2009 році Сімона Халеп зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

    Раніше заміж вийшла Еліна Світоліна. Вона стала місіс Монфіс (фото)

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп
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    Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера