Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера

Колишня перша ракетка світу 15 вересня зіграє весілля з підприємцем з Македонії

Сімона Халеп, яка кілька днів тому поступилася українці Еліні Світоліній на Відкритому чемпіонаті США, у найближчу суботу вийде заміж, повідомляють румунські ЗМІ.

Інформацію про майбутнє весілля колишньої першої ракетки світу оприлюднив відомий тенісист Іліє Настасе.

«Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато важливіший крок, і я рада, що його роблю», – заявила Сімона Халеп.

За інформацією румунських ЗМІ, на розпис 29-річної спортсменки та македонського бізнесмена Тоні Брука запрошені лише рідні та близькі друзі. Весілля відбудеться в Констанці.

Тоні Юрук – бізнесмен з Македонії, який має бізнес в Румунії. Він – мільярдер, раніше був двічі одружений.

У 2009 році Сімона Халеп зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

Раніше заміж вийшла Еліна Світоліна. Вона стала місіс Монфіс (фото)