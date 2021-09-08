Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера
Колишня перша ракетка світу 15 вересня зіграє весілля з підприємцем з Македонії
Сімона Халеп, яка кілька днів тому поступилася українці Еліні Світоліній на Відкритому чемпіонаті США, у найближчу суботу вийде заміж, повідомляють румунські ЗМІ.
Інформацію про майбутнє весілля колишньої першої ракетки світу оприлюднив відомий тенісист Іліє Настасе.
«Пан Настасе мене видав. Ми з Тоні одружимося наступного тижня, і це прекрасна подія, через яку я відчуваю абсолютно нові емоції. Теніс залишається тенісом, а це особисте життя. І це набагато важливіший крок, і я рада, що його роблю», – заявила Сімона Халеп.
За інформацією румунських ЗМІ, на розпис 29-річної спортсменки та македонського бізнесмена Тоні Брука запрошені лише рідні та близькі друзі. Весілля відбудеться в Констанці.
Тоні Юрук – бізнесмен з Македонії, який має бізнес в Румунії. Він – мільярдер, раніше був двічі одружений.
У 2009 році Сімона Халеп зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.
Раніше заміж вийшла Еліна Світоліна. Вона стала місіс Монфіс (фото)
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