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    Світоліна заробила 11 мільйонів і на тай-брейку залишила US Open

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    Еліні Світоліній не вистачило для перемоги двух влучних ударів на тай-брейку - Світоліна заробила 11 мільйонів і на тай-брейку залишила US Open
    Еліні Світоліній не вистачило для перемоги двух влучних ударів на тай-брейку
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка не змогла пробитися до півфіналу американського мейджора

    Еліна Світоліна дві з половиною години намагалася зломити спротив канадської тенісистки Лейли Фернандес у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США. Суперниці виграли по одному сету, а у вирішальній партії доля матчу вирішувалася на тай-брейку. Українка поступалася 1-4, після чого виграла 4 з наступних 5 розіграшів, а останні два очка пішли в актив канадки – 3:6, 6:3, 6:7 (5).

    Українка не змогла повторити досягнення 2019 року, коли дісталася до півфіналів на Відкритому чемпіонаті США (2019) і Вімблдоні.

    На турнірі в Нью-Йорку Еліна заробила $425 тис. (понад 11 мільйонів гривень).

    19-річна Фернандес на шляху до півфіналу, де зіграє вперше в кар’єрі, взяла гору також над Наомі Осакою й Анжелік Кербер.

    В 1/2 фіналу канадка зіграє з білорускою Аріною Соболенко.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна заробила 11 мільйонів і на тай-брейку залишила US Open