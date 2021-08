Чоловіка Світоліної знудило під час матчу з росіянином

Гаеля Монфіса знудило під час матчу 1/8 фіналу з росіянином Адрієм Рубльовим. Гра йшла очко в очко, і я в якийсь момент чоловіку Світоліної стало зле. Він викликав лікаря, що обурило суперника. Поки йшла допомога, француз виграв очко, а росіянин продовжував скаржитися судді на те, що Гаель симулює. Коли ж лікар нарешті з’явився, Монфіса знудило прямо на корті.

Навіть нестандартна ситуація не змінила ставлення Рубльова до суперника. Навіть після того, як француз вибачився.

Things got tense in the heat of the moment...



But all ended well between Monfils & Rublev