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    Чоловіка Світоліної знудило під час матчу з росіянином

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    Гаеля Монфіса знудило прямо на корті&nbsp; - Чоловіка Світоліної знудило під час матчу з росіянином
    Гаеля Монфіса знудило прямо на корті 
    Фото з відкритих джерел

    Рубльов звинуватив Монфіса в симуляції через викликаного лікаря

    Гаеля Монфіса знудило під час матчу 1/8 фіналу з росіянином Адрієм Рубльовим. Гра йшла очко в очко, і я в якийсь момент чоловіку Світоліної стало зле. Він викликав лікаря, що обурило суперника. Поки йшла допомога, француз виграв очко, а росіянин продовжував скаржитися судді на те, що Гаель симулює. Коли ж лікар нарешті з’явився, Монфіса знудило прямо на корті.

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    Навіть нестандартна ситуація не змінила ставлення Рубльова до суперника. Навіть після того, як француз вибачився.

    Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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    Чоловіка Світоліної знудило під час матчу з росіянином