Чоловіка Світоліної знудило під час матчу з росіянином

Рубльов звинуватив Монфіса в симуляції через викликаного лікаря

Гаеля Монфіса знудило під час матчу 1/8 фіналу з росіянином Адрієм Рубльовим. Гра йшла очко в очко, і я в якийсь момент чоловіку Світоліної стало зле. Він викликав лікаря, що обурило суперника. Поки йшла допомога, француз виграв очко, а росіянин продовжував скаржитися судді на те, що Гаель симулює. Коли ж лікар нарешті з’явився, Монфіса знудило прямо на корті.

Навіть нестандартна ситуація не змінила ставлення Рубльова до суперника. Навіть після того, як француз вибачився.