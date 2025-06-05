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Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Сімоне Індзагі очолив клуб із Саудівської Аравії
Індзагі отримуватиме в «Аль-Хілалі» 25 млн євро зарплатні на рік

«Аль-Хілаль», представляючи Індзагі, написав: «Італійський геній тут»

«Аль-Хілаль» оголосив про призначення Сімоне Індзагі на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком».

49-річний італійський фахівець та саудівський клуб уклали угоду до кінця сезону-2026/27.

Індзагі отримуватиме 25 млн євро зарплатні на рік, а також приблизно 5 млн євро бонусів в «Аль-Хілалі».

«Аль-Хілаль», представляючи нового тренера, написав: «Італійський геній тут».

«Я Сімоне Індзагі. І сьогодні розпочинається моя історія з «Аль-Хілалем», – сказав Індзагі.

3 червня «Інтер» повідомив про припинення співпраці з Сімоне за згодою сторін.

Індзагі очолив «Інтер» влітку 2021 року.

Під його керівництвом клуб виграв Серію А, двічі став володарем Кубка Італії, тричі – Суперкубка Італії та двічі поступилися у фіналі Ліги чемпіонів – «Манчестер Сіті» у 2023 році та «ПСЖ» у 2025-му.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сімоне Індзаґі

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