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ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
Нара виклала фото з готелю у Мюнхені, де мешкали родини футболістів «ПСЖ»

Нара відвідала фінал Ліги чемпіонів, де парижани розгромили «Інтер»

Футболіст «ПСЖ» Ашраф Хакімі ймовірно вступив у любовний зв'язок із колишньою дружиною нападника «Галатасарая» Мауро Ікарді Вандою Нарою. Як інформує «Главком», про це заявила аргентинська журналістка Яніна Латорре.

Нара відвідала фінал Ліги чемпіонів, де парижани розгромили «Інтер». Також вона виклала фото з готелю, де мешкали родини футболістів «ПСЖ».

«Ванда щодня перевершує саму себе. Що вона робила у Мюнхені? Що вона робила у готелі, де зупинилися сім'ї гравців «ПСЖ»? Їй надіслали квиток на літак, забронювали номер у готелі та дали квиток на стадіон, це зробив хтось із «ПСЖ». Мені сказали, що у Ванди роман із гравцем «ПСЖ». Вона також була на приватній вечірці у готелі після матчу. Знаєте хто це? Це Ашраф Хакімі. Я стежитиму за цією історією», – заявила в соцмережах аргентинська журналістка Яніна Латорре.

До слова, захисник «ПСЖ» Ашраф Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів

Хакімі став першим футболістом, який у фіналі Ліги чемпіонів забив гол своїй колишній команді.

Варто зазначити, що гол у ворота «Інтера» футболіст не святкував. У складі міланського клубу Хакімі грав у сезоні 2020/21.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

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