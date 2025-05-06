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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера квітня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера квітня
У квітні Ванат забив «Кривбасу», «Оболоні» та «Шахтарю», а у грі з «Лівим Берегом» став автором асисту
фото: Ю. Юр’єв

Найкращим гравцем квітня Української Прем’єр-Ліги визнано форварда «Динамо» Владислава Ваната

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращих тренера та гравця місяця в Чемпіонаті УПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Процедура складається з двох етапів.

На першому коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ своїм голосуванням допомогли визначити квартети топ-претендентів в кожній номінації. Всього було розглянуто 34 анкети. В них називалися прізвища 6-ти тренерів та 20-ти футболістів.

На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

Найкращим гравцем квітня VBET Української Прем’єр-Ліги визнано форварда «Динамо» Владислава Ваната, який відзначився трьома голами у чотирьох матчах Чемпіонату УПЛ місяця. Він забив «Кривбасу», «Оболоні» та «Шахтарю», а у грі з «Лівим Берегом» став автором асисту.

Результати голосування серед гравців

  1. Владислав Ванат («Динамо») – 38,2%
  2. Андрій Ярмоленко («Динамо») – 26,7%
  3. Владислав Велетень («Колос») – 18,2%
  4. Теді Цара («Олександрія») – 16,9%

Серед тренерів перемогу здобув також представник «Динамо» – Олександр Шовковський. Під його керівництвом кияни у квітні набрали 10 очок з 12-ти можливих («Лівий Берег» – 2:0, «Кривбас» – 2:0, «Оболонь» – 3:0, «Шахтар» – 2:2) і перемогли у чвертьфіналі («Рух» – 1:0) та півфіналі («Буковина» – 4:1) Кубку України, діставшись фіналу.

Результати голосування серед тренерів

  1. Олександр Шовковський («Динамо») – 50,2%
  2. Руслан Костишин («Колос») – 21,9%
  3. Руслан Ротань («Олександрія») – 20%
  4. Сергій Шищенко («Оболонь») – 7,9%

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: Руслан Ротань Олександр Шовковський Андрій Ярмоленко Руслан Костишин УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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